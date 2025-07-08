الكرواتي راكيتيتش يعتزل كرة القدم

لندن ـ أ.ف.ب: أعلن إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة ومنتخب كرواتي سابقا، اعتزال كرة القدم. وشارك راكيتيتش البالغ من العمر 37 عاما في 106 مباريات دولية مع منتخب كرواتيا، وكان جزءا من الفريق الذي بلغ نهائي كأس العالم 2018 قبل الخسارة أمام فرنسا. وفاز راكيتيتش بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة عام 2015، وتوج بلقبي الدوري الأوروبي عامي 2014 و2023 في فترتين منفصلتين مع إشبيلية، كما فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني مع برشلونة. وقال راكيتيتش في تسجيل فيديو عبر منصة «إنستجرام» لتبادل الصور «عزيزتي كرة القدم، لقد منحتني الأصدقاء والمشاعر والفرح والدموع. لقد منحتني حياة كاملة، حياة سأحملها دائما بفخر». وأضاف «حان وقت الوداع. لكن حتى لو ابتعدت عنك، فأنا أعلم أنك لن تبتعدي عني أبدا، شكرًا لكِ كرة القدم على كل شيء.» وولد راكيتيتش في سويسرا لأبوين كرواتيين، وبدأ مسيرته في صفوف بازل قبل أن ينتقل إلى شالكه الألماني عام 2007. وانضم راكيتيتش إلى إشبيلية عام 2014، وانتقل بعدها إلى برشلونة، قبل أن يعود إلى النادي الأندلسي لأربع سنوات ابتداء من عام 2020، وانتقل بعدها إلى الشباب السعودي ثم هايدوك سبليت الكرواتي.