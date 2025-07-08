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أحمد جودة - القاهرة - نفى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى ما تردد مؤخرًا بشأن تقدم الإدارة بطلب لأحد البنوك للحصول على قرض لتسيير أمور النادى.

الاتحاد السكندري ينفى طلب الحصول على قرض

وأصدر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى بيانا نفى خلاله ما تردد فى هذا الشأن مؤكدًا أن طلب الحصول على قرض لا أساس له من الصحة ولا وجود له في الواقع.

وأهاب البيان بوسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر اخبار النادى.

ومن ناحية أخرى أبرم نادى الاتحاد السكندرى 3 صفقات حتى الآن وهم جنش حارس المرمى ومحمود عجيب الذى يلعب فى خط الهجوم قادما من ديروط على سبيل الإعارة ونور علاء لاعب خط الوسط المهاجم قادما من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.