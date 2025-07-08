نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اتحاد بشبابها" يبحث سبل تطوير الأنشطة الشبابية والرياضية مع ' الجبالى ' ببني سويف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شارك وفد من قيادات اتحاد "بشبابها" بمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتورة ماريا لوندي رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالمحافظة وعضو مجلس الإدارة المركزي، في الاجتماع الذي عقدته مديرية الشباب والرياضة، بحضور هشام الجبالي مدير عام المديرية، والدكتورة دعاء رمضان معاون المدير، وذلك لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك وتطوير الأنشطة الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أشاد هشام الجبالي بالدور الحيوي الذي يقوم به اتحاد "بشبابها" على مستوى المحافظة، مثمنًا الأنشطة النوعية التي ينفذها لخدمة قطاع واسع من الشباب، والتي تسهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني. كما أكد أن الاتحاد يُجسد شعاره "شباب بهوية وطنية" على أرض الواقع بكل صدق وإخلاص.

من جانبها، أعربت الدكتورة ماريا لوندي عن شكرها وتقديرها لقيادات المديرية على دعمهم المستمر وتعاونهم المثمر، مؤكدة أن هذا التكامل كان له بالغ الأثر في إنجاح العديد من المبادرات والفعاليات المشتركة.

كما استعرضت الدكتورة دعاء رمضان خلال الاجتماع مجموعة من المقترحات لتطوير البرامج الشبابية، بما يتوافق مع رؤية الجانبين، مشددة على أهمية تنظيم المسؤوليات وتفعيل آليات العمل لضمان الاستدامة وتحقيق الأهداف المرجوة.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات اتحاد "بشبابها" بالمحافظة، تأكيدًا على دور الشباب كشركاء فاعلين في صياغة مستقبل واعد يقوم على روح التعاون والعمل المشترك.