نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يسعى لتحصين حارسه من إغراءات مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن روما الإيطالي توصل لاتفاق نهائي مع حارسه الصربي ميل سفيلار على تجديد عقده خلال الفترة الحالية.

روما يقترب من تمديد عقد ميل سفيلار

ويسعى النادي الإيطالي للاحتفاظ بخدمات ميل سفيلار فترة طويلة وتحصينه بعقد جديد خاصةً بعد وصول عدة عروض مغرية من أجله فى الميركاتو الصيفي القادم.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود اهتمام من جانب مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم سفيلار، خلال الميركاتو الحالي.

وينتهي عقد الحارس الصربي سفيلار مع روما بنهاية الموسم القادم، وتحديدًا في يونيو 2027.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن إدارة روما أتمت الاتفاق مع الحارس الصربي على تمديد التعاقد لمدة 3 مواسم، أي حتى صيف 2030.

ومن المتوقع، أن يعلن النادي الإيطالي عن تمديد التعاقد ميل سفيلار خلال الأيام القليلة القادمة.

وانضم سفيلار البالغ من العمر 25 عامًا إلى صفوف الذئاب في صيف 2022، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، في صفقة انتقال حر.