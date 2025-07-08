الرياض ـ د.ب.أ: توصل نادي الهلال السعودي لاتفاق نهائي مع نادي ميلان الإيطالي بشأن التعاقد مع لاعبه الفرنسي، ثيو هيرنانديز، حسبما أفاد الصحفي الإيطالي الموثوق «فابريزيو رومانو»، امس. أشار رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) إلى أن الهلال حسم بشكل نهائي صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر هيرنانديز. وكان الاتفاق أبرم بعد أسبوعين من اتفاق شفهي تم بين النادي واللاعب. وأضاف الصحفي الإيطالي الشهير أن ميلان سيحصل على رسوم انتقال بقيمة 25 مليون يورو، فيما ينتظر أن يوقع «ثيو» عقده مع الهلال رسميا خلال الأيام المقبلة. يذكر أن التعاقد مع هيرنانديز سيفتح الباب أمام رحيل البرازيلي رينان لودي الذي أشارت تقارير سابقة إلى اقتراب رحيله عن الهلال. ويسعى الهلال لتعزيز صفوفه بصفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد 2025 /‏ 2026 تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي قاد الفريق للتأهل لدور الثمانية في كأس العالم للأندية حيث ودع البطولة بالخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1 /‏ 2.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهلال السعودي يقترب من ضم الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب ميلان الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.