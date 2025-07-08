ويخوض الاتحاد السكندرى حاليًا فترة الإعداد للموسم الجديد داخل معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب بالإسكندرية.

وجاء التعاقد مع نور علاء بعد موافقة أحمد سامى المدير الفني. ويعتبر نور علاء هو الصفقة الثالثة للاتحاد السكندرى فى الميركاتو الصيفى.

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادى فى ضم نور علاء على سبيل الإعارة قادما من سيراميكا كليوباترا. ويلعب نور علاء فى مركز خط الوسط المهاجم.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور علاء الصفقة الثالثة للاتحاد السكندرى فى الانتقالات الصيفية في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية