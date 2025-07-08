نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية عن موعد نهائي المباراة التي ستجمع الفائز من الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي البرازيلي أو تشيلسي الإنجليزي ضد المتأهل للنهائي بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد 13 يوليو القادم بستاد ميت لايف نيو جيرسي ضمن منافسات اللقاء الأخير ببطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة نهائي كأس العالم للأندية مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم للأندية

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي: