نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراتي نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء المعمورة، عن القنوات الناقلة لمباراتي نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق اليوم المواجهة النارية بين تشيلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، على أرضية ملعب ميتلايف، تحت إدارة الحكم الدولي الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

القنوات الناقلة لمواجهة تشيلسي وفلومينينسي في مونديال الأندية

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة DAZN وهي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث المنصة جميع مواجهات البطولة بتقنية عالية في أنحاء العالم مجانًا.

ريال مدريد في مواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان بمونديال الأندية

تتجه الأنظار، مساء الأربعاء نحو استاد ميتلايف، والذي يستضيف القمة الأوروبية المثيرة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار منافسات دور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية، والنقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحتضن ملعب ميتلايف المواجهة النارية بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، تحت إدارة الحكم البولندي سيميون مارسينياك.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأنندية

تُذاع المواجهة عبر شبكة DAZN وهي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث المنصة جميع مواجهات البطولة بتقنية عالية في أنحاء العالم مجانًا، وأيضًا يمكنكم مشاهدة المباراة على قناتي MBC مصر 2، وقناة MBC أكشن.

