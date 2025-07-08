نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الموقعة المرتقبة.. ارتباط نونو مينديز وريال مدريد يعود للواجهة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية، أعادت الصحف الإسبانية، اليوم الثلاثاء، فتح ملف قديم كان سيجمع بين نجم سان جيرمان الحالي نونو مينديز والنادي الملكي.

بداية القصة: اهتمام مدريد المبكر

حسب تقرير نشرته صحيفة ماركا، فإن ريال مدريد كان قد وضع نونو مينديز على راداره منذ عام 2020، حين كان لاعبًا شابًا في صفوف سبورتنج لشبونة. في تلك الفترة، كان النادي يبحث عن ظهير أيسر شاب يمتلك مستقبلًا واعدًا، وقد نال مينديز إعجاب الإدارة الفنية والمحللين داخل النادي.

تم وصفه آنذاك بأنه "مشروع لاعب يمكنه شغل الجبهة اليسرى لعقد كامل"، بفضل سرعته، قدراته البدنية، وذكائه التكتيكي.

جائحة كورونا تغيّر المسار

غير أن خطط ريال مدريد اصطدمت بتداعيات جائحة كوفيد-19، والتي فرضت ضغوطًا مالية كبيرة على النادي، ما دفعه إلى تجميد عدد من الصفقات المحتملة، من بينها صفقة نونو مينديز.

وفي تلك اللحظة، دخل وكيل أعماله الشهير جورج مينديز على الخط، ليحوّل مسار اللاعب نحو العاصمة الفرنسية باريس، حيث انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان، وبدأ منذ ذلك الحين في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأظهرة في أوروبا.

تأثره بنجوم ريال مدريد

في تصريحات سابقة، كشف نونو مينديز عن تأثره ببعض النجوم الذين صنعوا تاريخهم مع ريال مدريد، حيث قال: "مارسيلو وألابا من أكثر اللاعبين الذين ألهموني في بداياتي، إلى جانب جوردي ألبا".

والمفارقة أن اثنين من هؤلاء – مارسيلو وألابا – تألقا بقوة مع ريال مدريد، قبل أن يختار القدر مسارًا مختلفًا للموهبة البرتغالية.

هل يعود الحلم للواجهة؟

اليوم، يتألق نونو مينديز بقميص باريس سان جيرمان، ويستعد لمواجهة ريال مدريد في قمة نارية قد تحمل أبعادًا نفسية خاصة للاعب. ومع ثبات مستواه وتطوره المستمر، يبقى السؤال مفتوحًا: هل نرى نونو مينديز يومًا ما في سانتياجو برنابيو؟

الزمن وحده كفيل بالإجابة.