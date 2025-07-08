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أحمد جودة - القاهرة -

تخلت الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة الخامسة عالميا، عن مدربها الإسباني مارك لوبيز المشرف عليها منذ نيسان/أبريل، وذلك بعد خروجها من الدور الثاني في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس.

بعد توديع ويمبلدون.. باوليني تنفصل عن مدربها

كتبت ابنة الـ 29 عاما على مواقع التواصل "أود أن أشكر مارك لوبيز على مساعدته ودعمه خلال هذا العام. لقد حققنا نتائج رائعة معا، لا سيما في روما وباريس، وسأظل أتذكر تلك اللحظات دائما".

وأضافت باوليني التي كانت قد انفصلت عن مواطنها رينتسو فورلان، مدربها بعد عشر سنوات، في نهاية آذار/مارس "أُقدّر حقا كل العمل والطاقة التي قدّمها مارك كل يوم. الآن وقد انتهى هذا الجزء من العام، أشعر بالحاجة إلى التغيير. لقد تعلمت وتقدمت كثيرا. سأخصص بعض الوقت الآن للتفكير في الخطوة التالية".

مع لوبيز، فازت باوليني بدورة روما على الملاعب الترابية في أيار/مايو، وهو لقبها الثاني في مسيرتها ضمن دورات الألف نقطة. فشلت لاحقا في تجاوز دور ثمن النهائي في رولان جاروس، على الرغم من وصولها إلى النهائي في باريس قبل عام.

على الملاعب العشبية في ويمبلدون، حيث وصلت أيضا إلى النهائي عام 2024، خسرت في الدور الثاني أمام الروسية كاميلا راخيموفا (62 عالميا) بنتيجة 6-4 و4-6 و4-6.

حققت باوليني انطلاقة قوية العام الماضي، وأحرزت أيضا ذهبية فئة الزوجي مع سارة إيراني في أولمبياد باريس. بعد خيبات أملها في رولان جاروس ثم ويمبلدون، ستتراجع باوليني إلى المركز التاسع على الأقل في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات.