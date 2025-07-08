نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارسنال يحسم صفقة جديدة من البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم نادي آرسنال صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان نورجارد، نجم برينتفورد، ضمن تدعيماته للموسم الجديد في سوق الانتقالات الصيفية 2025.

آرسنال يُنهي صفقة نورجارد من برينتفورد رسميًا

وكشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن الصفقة تمت بالكامل، وأصبحت نورجارد رسميًا لاعبًا تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

وكتب رومانو: "آرسنال أكمل صفقة كريستيان نورجارد. تم توقيع العقود وتبادل الوثائق مع برينتفورد الأسبوع الماضي، مقابل قيمة مبدئية تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني."

وأضاف: "اللاعب اجتاز الجزء الثاني من الفحوصات الطبية، ووقع على عقود انضمامه للنادي اللندني."

وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة آرسنال لدعم خط الوسط، بعد التعاقد مؤخرًا مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، ولاعب الوسط مارتن زوبيميندي.

واختتم رومانو تصريحاته بالإشارة إلى أن إدارة آرسنال تعمل حاليًا على إنهاء صفقة جديدة من سبورتينج لشبونة، تتمثل في التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس.