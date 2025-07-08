أوباميانج يقترب من الرحيل عن القادسية بعد موسم واحد

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أحمد جودة - القاهرة -

أصبح المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ على بُعد خطوات من مغادرة نادي القادسية السعودي، بعد موسم واحد قضاه مع الفريق، قدّم خلاله مستويات لافتة.

أوباميانغ يقترب من الرحيل عن القادسية بعد موسم واحد

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أن النادي واللاعب يدرسان إنهاء التعاقد بالتراضي، تمهيدًا للتوجه نحو التعاقد مع مهاجم أصغر سنًا، انسجامًا مع استراتيجية القادسية للموسم الجديد.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":

"بيير إيميريك أوباميانغ سيكون متاحًا هذا الصيف كلاعب حر، في ظل رغبة القادسية في ضم مهاجم شاب. اللاعب يحظى باهتمام من عدة أندية."

وكان أوباميانغ قد انضم إلى القادسية في صيف 2024 قادمًا من أولمبيك مارسيليا، في صفقة جذبت الأنظار نظرًا لقيمته الفنية ومسيرته الثرية في أوروبا، مع أندية بحجم آرسنال، بوروسيا دورتموند، وبرشلونة.

ورغم عامل السن، تألق أوباميانغ في موسمه الوحيد بقميص القادسية، حيث خاض 36 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 21 هدفًا (منها 17 في دوري روشن)، وصنع 3 أهداف أخرى، ليبلغ إجمالي مساهماته التهديفية 24 هدفًا.

رحيله المحتمل يفتح الباب أمام القادسية لمواصلة سياسة التجديد، بينما يدخل النجم الجابوني سوق الانتقالات الصيفية لاعبًا حرًا، في انتظار وجهته القادمة.