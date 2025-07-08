نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيفرتون يقترب من ضم مهاجم فياريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب إيفرتون من التعاقد مع ثيرنو باري مهاجم فياريال مقابل نحو 27 مليون جنيه إسترليني (36.7 مليون دولار).

إيفرتون يقترب من ضم مهاجم فياريال

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي، وذكرت تقارير أن باري يتوقع أن يصل لمرسيسايد لإجراء الفحص الطبي.

ومن المعروف أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما، لديه شرط جزائي في عقده مع فياريال يبلغ 34.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن يأمل إيفرتون أن يكمل الصفقة مقابل مبلغ أقل.

وسجل باري 11 هدفا في 25 مباراة بالدوري الإسباني في الموسم الماضي، الذي شهد تأهل فياريال للعب في دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الخامس.

وبعد أن بدأ مسيرته مع تولون ثم سوشو، شارك اللاعب في الفريق الأول لبيفيرين البلجيكي وتألق معه، وانتقل بعدها لفريق بازل السويسري في 2023.

وسجل باري عشرة أهداف في 36 مباراة شارك بها مع بازل قبل أن ينتقل لفياريال في 2024.