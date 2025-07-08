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أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامه القائم بأعمال رئيس النادى فى التعاقد مع محمود عجيب مهاجم ديروط لمده عام على سبيل الإعارة.

محمود عجيب ثانى صفقات الاتحاد السكندرى الصيفية

وجاء التعاقد مع عجيب بعد موافقة أحمد سامى المدير الفني للفريق.

ويعتبر محمود عجيب هو الصفقة الثانية للاتحاد السكندرى فى موسم الانتقالات الصيفية بعد جنش حارس المرمى الشهير.

ويخوض فريق الاتحاد السكندرى حاليًا فترة الإعداد للموسم الجديد داخل معسكر مغلق بأحد الفنادق بمنطقة برج العرب.

