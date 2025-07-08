نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم موقفه من عودة نيكو باز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الوقت الذي يواصل فيه ريال مدريد تحضيراته لمواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقررة الأربعاء المقبل، لا تغفل إدارة النادي الملكي عن التحركات الجارية في سوق الانتقالات، خاصة فيما يخص مستقبل بعض اللاعبين الشباب المرتبطين بالنادي.

وفي هذا السياق، أكدت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد حسم موقفه من إمكانية استعادة لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب نيكو باز، المعار حاليًا إلى نادي كومو الإيطالي، حيث قررت الإدارة عدم استعادته في الصيف الحالي، في ظل تعاقدها مع الأرجنتيني فرانكو ماستانتوونو، وهو ما قد يُقلص فرص باز في الحصول على دقائق لعب كافية.

ونقلت الصحف الإسبانية عن مصادر داخل النادي قولها:" الخطة هي ألا يعود هذا العام"، في إشارة واضحة إلى أن الجهاز الفني يعتبر أن استمراره في الدوري الإيطالي سيكون أفضل لتطوره الفني والذهني، خصوصًا تحت إشراف المدرب سيسك فابريغاس، الذي نجح في خلق بيئة مناسبة لنمو اللاعب".

وأضافت التقارير أن نيكو باز لا يعارض هذا القرار، بل يراه إيجابيًا، حيث يشعر بالارتياح في أجواء نادي كومو، ولم يُبدِ أي اعتراض على تمديد بقائه لموسم آخر.

اهتمام أوروبي لم يغير موقف اللاعب

وقد أعربت عدة أندية أوروبية كبيرة، أبرزها إنتر ميلان ويوفنتوس وآرسنال، عن اهتمامها بالتعاقد مع نيكو باز، لكن اللاعب رفض هذه العروض، مفضلًا مواصلة مشواره مع كومو، وهو ما سهّل على ريال مدريد الحفاظ على خطته طويلة الأمد بشأن اللاعب.

بند لإعادة الشراء ومتابعة دقيقة للموسم المقبل

يمتلك ريال مدريد 50% من حقوق نيكو باز، كما أن النادي وضع بندًا في عقده يتيح له إعادة شراء اللاعب مقابل 8 ملايين يورو فقط. ولذلك، فإن الإدارة المدريدية ستراقب تطور مستواه عن كثب خلال موسمه الثاني في الدوري الإيطالي الممتاز (السيري آ).

ويؤمن النادي الملكي أن الدوري الإيطالي يمثل بيئة مثالية لتطور نيكو باز، الذي يُنظر إليه داخل "فالديبيباس" على أنه مشروع نجم كبير. وإذا واصل تقديم مستويات متميزة، فإن مسألة عودته إلى "سانتياغو برنابيو" في صيف 2025 ستُعاد دراستها بجدية كبيرة.

