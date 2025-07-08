نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تسيطر على لجان الاتحاد العربي للكيك بوكسينج.. إنجاز تاريخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سيطرت مصر على تشكيل لجان الاتحاد العربي للكيك بوكسينج بعد الإعلان عن فوز 17 شخصية مصرية بمناصب في مختلف اللجان الفنية في إنجاز جديد يضاف للاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة كابتن محمد صبيح.

وتواجدت الحكم الدولي كابتن زينب مأمون، في منصب رئيس اللجنه العليا للحكام العرب لأساليب البساط وعضوية اللجنه العليا لإدارة الحكام العرب، كما تواجد الحكم الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عضوا باللجنة العليا لحكام الحلقة بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

وتم انتخاب كابتن مريم يحيي، رئيسًا للجنة النسائية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، كما تواجدت البطلة العالمية كابتن نورا أنور، عضوا في اللجنة العليا للفحوصات والأحزمة بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، وتواجد كابتن نبيل النجدي، في منصب عضوية اللجنة العليا الفنية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج كما تواجد كريم فؤاد ضمن اللجنة الإعلامية العليا للاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

وتم انتخاب الكابتن إسلام أبو قريش، في عضوية اللجنة العليا للعلاقات الدولية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، وكابتن إيهاب الطوخي، في منصب عضوية اللجنة العليا للمسابقات والتنظيم بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، ودكتور ياسر المسعود في منصب رئيس لجنة تنمية الموارد بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، دكتور حسن محمد حسن في رئاسة اللجنه العلمية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

وتواجد كابتن محمد الدمرداش، في عضوية اللجنة العليا للمسابقات والتنظيم بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، وكابتن خالد سمير، في عضوية اللجنة العليا للمدربين بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج، وكابتن محمد سمير، مقررا للجنة العلاقات العامة بالةتحاد العربي للكيك بوكسينج، وكابتن أحمد إبراهيم، في عضوية اللجنة العليا للحكام العرب (حكام البساط)، وكابتن محمود أبوالليل، في عضوية لجنة شئون العضوية بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج ودكتور أحمد صيام، في لجنة الأمانة العامة للاتحاد العربي للكيك بوكسينج بصفته خبير في مواد الدعايا والإعلام وكابتن إبراهيم حلمي، عضو اللجنة العليا للاحتراف بالاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

ومن جانبه، عبر الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عن سعادته بما تحقق في تواجد هذا العدد الكبير من الشخصيات الرياضية المرموقة في مختلف لجان الاتحاد العربي للكيك بوكسينج، مؤكدا أن هذا نتيجة عمل مكثف واتصالات مستمرة تكللت في النهاية بالنجاح.

وقال رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن وجود 16 مصري في الاتحاد العربي للكيك بوكسينج من شأنه أن يعزز مكانة مصر الرياضية ويبرهن على ما وصلت له قوتها الناعمة من تطور خلال السنوات القليلة الماضية.

