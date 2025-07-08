نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الدبيس ينضم إلى حزب عبد القادر ضد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة أن كريم الدبيس الظهير الايسر للنادي الأهلي رفض الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا على خطى أحمد عبدالقادر مما يعقد موقف الصفقات التبادلية بين الطرفين.

شبانة: الدبيس ينضم إلى حزب عبد القادر ضد الأهلي



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الدبيس أبلغ إدارة الأهلي برغبته في الإستمرار مع الفريق أو منحه الحرية في إختيار النادي الذي ينضم إليه مع التأكيد للإدارة إنه سيجلب عرضا خارجيا للإحتراف في حال رفض إدارة النادي استمراره.

وأضاف شبانة أن الأهلي يواجه أزمة في إنهاء صفقة الثنائي محمد شكري وأحمد هاني من سيراميكا بسبب رفض اللاعبين الدخول في صفقات تبادلية.

