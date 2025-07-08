نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل جوهرة ريال مدريد بعد تألق جونزالو جارسيا.. والإعارة تلوح في الأفق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - منذ انطلاق كأس العالم للأندية، عاد ملف مستقبل المهاجم البرازيلي الشاب إندريك إلى الواجهة داخل أروقة ريال مدريد، خصوصًا في ظل غيابه مؤخرًا بسبب الإصابة، وغياب النجم كيليان مبابي بسبب معاناته من التهاب معوي حاد، ما دفع المدرب تشابي ألونسو للاعتماد على أحد خريجي أكاديمية "لا فابريكا"، وهو غونزالو غارسيا، الذي قدّم أداءً لافتًا حتى الآن.

ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى أن دور غارسيا سيكون محدودًا، إلا أن تألقه جعل من وجوده في الفريق الأول للموسم المقبل 2025-2026 أمرًا واردًا بقوة، وهو ما يُضعف بشكل مباشر فرص إندريك في كسب موقع أساسي داخل تشكيل تشابي ألونسو.

ريال مدريد يفكر بالإعارة.. والقرار بعد كأس العالم 2026



وبحسب الصحفي خافيير هيراييز من إذاعة كادينا سير، فإن إدارة ريال مدريد تعتبر أن الخيار الأنسب لإندريك هو الإعارة لمدة عام، على أن يعود إلى صفوف "الميرينغي" بعد مونديال 2026. وهي فكرة بدأت تأخذ طابعًا أكثر جدية داخل مكاتب "فالديبيباس".

اهتمام أوروبي سابق.. وإندريك كان مصممًا على البقاء



بدوره، كشف الصحفي أنطون مينا أن عددًا من الأندية الأوروبية الكبرى، التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا، قدمت عروضًا لاستعارة إندريك في نهاية الموسم الماضي، لكن اللاعب رفضها جميعًا مصممًا على البقاء في ريال مدريد.

وكان الهدف من ذلك هو إثبات نفسه أمام تشابي ألونسو، بعدما شعر بأن المدرب السابق كارلو أنشيلوتي لم يمنحه فرصة كافية، باستثناء ظهوره في مباريات كأس الملك.

مشهد يتغير بسرعة.. وغونزالو في الصورة



لكن المعطيات تغيرت مؤخرًا بعد بروز غونزالو في بطولة كأس العالم للأندية، ما دفع إدارة النادي لإعادة تقييم موقف إندريك، الذي ما زال متمسكًا بالبقاء، رغم عودة العروض المهتمة بالحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

ضغط متزايد وقرار قريب من تشابي ألونسو



تؤكد كادينا سير أن أندية من فرنسا وألمانيا تعتزم تجديد محاولاتها للتعاقد مع إندريك في موسم 2025-2026، على أمل أن يوافق اللاعب، خاصة في ظل تواجد أسماء قوية مثل فينيسيوس، مبابي وغونزالو في الخط الأمامي للريال.

وختم مينا التقرير بالقول:"الأندية تشعر بالتفاؤل وتعتقد أن إندريك سيوافق على الخروج، خاصة مع ازدحام الهجوم. لكن القرار النهائي يبقى بيد تشابي ألونسو، الذي سيكون عليه حسم هذا الملف في أقرب وقت ممكن".

