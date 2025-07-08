نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يشعل الميركاتو - ريال مدريد أو لا أحد.. وصفقة دفاعية مفاجئة تلوح في الأفق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رغم انشغال ريال مدريد حاليًا بمشاركته في كأس العالم للأندية، فإن النادي الملكي لا يغفل عن تحركات سوق الانتقالات، حيث يستعد لتفعيل عدد من العمليات عقب نهاية البطولة من أجل إغلاق قائمة المدرب تشابي ألونسو للموسم المقبل.

وفي الساعات الأخيرة، برز اسم إبراهيما كوناتي بقوة، بعد أن كشفت إذاعة RMC Sport الفرنسية عن رغبة اللاعب الصريحة في ارتداء قميص ريال مدريد فقط، حيث جاء في التقرير: "كوناتي أخبر ليفربول بوضوح أن خروجه من النادي هذا الصيف سيكون فقط من أجل ريال مدريد. لقد حسم قراره: مدريد أو لا شيء!".،

عقد مستمر حتى 2026.. وريال مدريد يراقب من بعيد

ويمتد عقد كوناتي مع ليفربول حتى صيف 2026، أي أنه سيدخل عامه الأخير بداية من الموسم المقبل. ووفقًا للتقارير، فإن اللاعب الفرنسي رفض تجديد عقده حتى الآن، مما دفع إدارة "الريدز" للتفكير في بيعه هذا الصيف للاستفادة ماليًا قبل أن يصبح حرًا.

لكن كوناتي حدد وجهته الوحيدة الممكنة وهي الانتقال إلى ريال مدريد، ما يجعل من الصفقة احتمالًا واقعيًا جدًا، سواء خلال الصيف الحالي أو عند نهاية عقده.

خطة مشابهة لصفقة أرنولد

في ظل هذا الوضع، يفكر ريال مدريد في اعتماد نفس الخطة التي أتت بثمارها مع ترنت ألكسندر-أرنولد، الذي ضمه النادي كصفقة حرة. وفي حال فشل ليفربول في إقناع كوناتي بالتجديد، فإن ريال مدريد قد ينتظر حتى يناير 2026 للتفاوض مباشرة مع اللاعب، دون الرجوع للنادي الإنجليزي.

وقد ذكرت صحيفة The Guardian في وقت سابق أن:"كوناتي يشعر بخيبة أمل من عرض التجديد الذي قدمه له ليفربول. المفاوضات متوقفة حاليًا، وهناك قلق داخل أنفيلد من تكرار سيناريو أرنولد".

كوناتي.. مدافع المستقبل في عين الريال

ويبلغ كوناتي من العمر 26 عامًا، ويُعتبر من أبرز المدافعين الواعدين في أوروبا، بفضل قوته البدنية وقدرته على فرض السيطرة في الخط الخلفي. وهو نوعية يراها ريال مدريد مناسبة تمامًا لدعم خط الدفاع في مشروع تشابي ألونسو الجديد.

في الوقت الحالي، يراقب ريال مدريد التطورات من بعيد، دون استعجال، لكن المؤكد أن كوناتي أصبح أحد الأسماء المرشحة بقوة لتعزيز دفاع الفريق الأبيض في المستقبل القريب.

