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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأفريقي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع الظهير الأيسر حسام بن علي في صفقة مجانية.

الأفريقي التونسي يتعاقد مع حسام بن علي

وقال النادي في صفحته على فيسبوك "وقع الظهير الأيسر حسام بن علي عقدا لمدة موسمين".

ولعب بن علي (29 عامًا) في صفوف النادي الصفاقسي والنجم الساحلي.

وجاء التعاقد مع بن علي عقب ضم حسام حسن رمضان في صفقة تنتهي في يونيو (حزيران) 2027، والحارس مهيب الشامخ (23 عامًا) لمدة أربع سنوات.

وأنهى الأفريقي الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري التونسي.