أحمد جودة - القاهرة - مواجهات نارية في إفتتاح دوري المحترفين



أجريت ظهر اليوم قرعةدورى القسم الثانى(ا)دوري المحترفين بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومجدى الشيخ عضو اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة ومحمد أحمد مقرر اللجنة وعدد من مندوبى الأندية. "،والتي تضم 18 ناديًا.

وقرر اتحاد الكرة بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل.

وشهدت القرعة مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الأولى.

وأشفرت القرعة عن التالي:

طنطا - بترول أسيوط

مالية كفر الزيات - بروكسي

الداخلية - ديروط

القناة - المصرية للاتصالات

إف سي مسار - لافيينا

السكة الحديد - الترسانة

ابو قير للاسمدة - المنصورة

اسوان - بلدية المحلة