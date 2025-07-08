نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انسحاب ديمتروف يمنح سينر بطاقة العبورفي ويمبلدون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الإيطالي يانيك سينر إلى دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس، وذلك رغم معاناته من ألم في مرفقه الأيمن وإخفاقه في أول مجموعتين، يوم الإثنين، وذلك بسبب إضطرار منافسه البلغاري جريجور ديمتروف للانسحاب بسبب معاناته من إصابة في عضلة الصدر.

انسحاب ديمتروف يمنح سينر بطاقة العبورفي ويمبلدون

ولم يخسر سينر، المصنف الأول عالميًا، أي مجموعة في البطولة حتى الآن، لكنه كان متأخرًا أمام ديمتروف، المصنف 19 عالميًا بواقع 3/6 و5/7، ولكن في الوقت الذي كانت النتيجة تشير إلى التعادل في المجموعة الثانية، توقف ديمتروف عن اللعب.

وأصبحت تلك البطولة الخامسة من بطولات غراند سلام التي يفشل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في إكمال مباراة بها، حيث حدث له الموقف ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير (كانون الثاني) الماضي وبطولة فرنسا في مايو (آيار) بالإضافة إلى بطولتي ويمبلدون وأمريكا في العام الماضي.

وقال سينر عن ديمتروف بعد المباراة: "لقد كان غير محظوظ أبدًا في السنوات القليلة الماضية، أنه لاعب رائع وصديق جيد لي ونفهم بعضنا بعضًا خارج الملعب، أتمنى له الشفاء العاجل".

وفي النقطة الأخيرة، قام ديمتروف بالإرسال قبل أن يضع يده على صدره ثم جلس على أرض الملعب وتوجه إليه سينر للاطمئنان عليه.

وقال ديمتروف لسينر إنه "يعاني من ألم في صدره".

وجلس ديمتروف، الذي وصل إلى ثلاثة نهائيات في البطولات الكبرى ومنها ويمبلدون عام 2014، على خط التماس وتواجد إلى جانبه مدربه وطبيب، وكان سينر متواجدا معهما، قبل أن يدخل ديمتروف إلى غرفة تبديل الملابس مع الطاقم الطبي.

وبعد ذلك عاد ديمتروف مجددًا ليقول إنه لا يمكنه مواصلة اللعب.

وقال سينر: "لا يمكنني أن أعتبر ذلك فوزًا، أنها لحظة مؤسفة لنا جميعًا".

