نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل تعاقد النصر مع جيسوس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن صفقة تعاقد نادي النصر مع المدرب الجديد الذي سيقود الفريق بداية من الموسم المقبل، تأجلت.

أوضحت الصحيفة أن التأجيل لأيام بسبب بنود في العقد بين البرتغالي جورجي جيسوس وإدارة نادي النصر.

ونقلت عن مصادر في النادي أن النقاش مستمر بين الطرفين، نادي النصر والمدرب، حول بعض التفاصيل في بنود محدَّدة، تمهيدًا لتوقيع العقد خلال الأيام القليلة المقبلة، نافيًا بحث البرتغالي، الذي قاد الهلال مرَّتين، عن عروض من أندية أخرى.

ووقَع اختيار النصر على جيسوس البالغ من العمر 70 عامًالقيادة الفريق، خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي الذي غادر بعد أقل من موسم في منصبه.

ورجَّح المصدر المقرب من المدرب البرتغالي وصول الأخير إلى الرياض الأسبوع المقبل، وتوقيع العقد قبل انطلاق معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، 17 يوليو (تموز) الجاري.

وفي 5 يوليو (تموز)، كتبت الرياضية في الصفحة الأولى، نقلًا عن المصدر ذاته، أن الطرفين سيوقّعان العقد السبت أو الأحد من الأسبوع الجاري على الأرجح. لكن استمرار النقاش حول تفاصيل تعاقدية تسبَّب، حسب تأكيده، في تأخير حسم الاتفاق.