معلقو مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء غدا الأربعاء مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في المونديال

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، غدا الأربعاء الموافق 8 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

وتعد شبكة قنوات mbc السعودية، ومنصة dazn البريطانية، هي المسئولة عن بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..

معلقو مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

والجدير بالذكر أن المعلق المميز فارس عوض، سيقوم بالتعليق على المباراة عبر قناة «أم بي سي مصر»، وفهد العتيبي سيتولى مهمة التعليق من قناة «إم بي سي أكشن»، بالإضافة إلى حماد العنزي عبر منصة «دازن»

