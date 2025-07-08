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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا عن خوض مواجهة ودية أمام باليرمو الإيطالي، يوم 9 أغسطس 2025، على ملعب "رينزو باربيرا" في مدينة صقلية، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد، وفي إطار احتفالات باليرمو بمرور 125 عامًا على تأسيسه.

مانشستر سيتي يواجه باليرمو وديًا احتفالًا بمرور 125 عامًا على تأسيس النادي الإيطالي

وتحمل المباراة اسم "كأس أنجلو باليرميتان"، تكريمًا لأول مباراة رسمية خاضها نادي باليرمو عام 1900 أمام فريق من البحارة البريطانيين، ما يعكس الروابط التاريخية العميقة بين المدينة والكرة الإنجليزية.

وتجمع المواجهة بين فريقين ينتميان إلى مجموعة سيتي لكرة القدم (City Football Group)، التي تملك أندية بارزة مثل مانشستر سيتي، باليرمو، نيويورك سيتي، ملبورن سيتي، جيرونا، ويوكوهاما مارينوس، مما يضفي طابعًا خاصًا على اللقاء.

ويأتي موعد المباراة قبل أسبوعين فقط من انطلاق الموسم الإيطالي، وأسبوع واحد من بداية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُنتظر أن يقود مانشستر سيتي المدير الفني بيب غوارديولا، فيما يتولى فيليبو إنزاغي قيادة باليرمو في موسمه الأول مع الفريق.

وأوضح النادي الإنجليزي في بيانه الرسمي أن هذه المباراة ستكون أكثر من مجرد تحضير للموسم الجديد، بل "احتفاء فني وتاريخي مشترك"، يجمع بين فريقين من ثقافتين كرويتين مختلفتين، تحت مظلة كروية واحدة.

من جانبه، صرّح ريكاردو بيجون، المدير الفني لمجموعة سيتي لكرة القدم:

"هذه المواجهة تمثل فرصة رائعة للتحضير الفني، لكنها أيضًا تذكار ثقافي وتاريخي عميق. سنشاهد ناديين عريقين يلتقيان للمرة الأولى في مباراة تحتفي بإرث باليرمو وروح كرة القدم العالمية".

ومن المنتظر أن تحظى المباراة باهتمام واسع من جماهير الناديين، لما تحمله من رمزية تاريخية وفرصة نادرة لمتابعة نادٍ من النخبة الأوروبية في مواجهة نادٍ إيطالي يسعى لاستعادة أمجاده.