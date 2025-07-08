نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط "نارية" من الأهلي للموافقة على بيع وسام أبو علي إلى الريان القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة كبيرة في ملف انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من الأهلي المصري إلى الريان القطري، بعد أن فرض النادي القاهري حزمة شروط وصفت بـ "الصادمة" لإتمام الصفقة.

شروط "نارية" من الأهلي للموافقة على بيع وسام أبو علي إلى الريان القطري

ووفقًا لما أورده حساب "منبر الريان" عبر منصة إكس، والمتخصص في أخبار نادي الريان، فإن الأهلي المصري وضع 6 شروط رئيسية لقبول بيع اللاعب، الذي يُعد من أبرز نجوم الفريق في الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن الأهلي يشترط الحصول على مبلغ لا يقل عن 10 ملايين دولار كقيمة أساسية للصفقة، دون أي تخفيض.

كما شملت الشروط عددًا من البنود التحفيزية، أبرزها:

حصول الأهلي على 500 ألف دولار إذا سجل وسام 10 أهداف مع الريان.

مليون دولار إضافية في حال وصوله إلى 20 هدفًا.

مليون دولار في حال تتويج الريان بلقب محلي خلال فترة وجود اللاعب.

1.5 مليون دولار تُضاف حال التتويج بلقب قاري.

20% من قيمة إعادة بيع اللاعب لأي نادٍ مستقبلًا.

وتُظهر هذه الشروط مدى تمسك الأهلي بتحقيق أقصى استفادة مالية من الصفقة، خاصة في ظل تألق أبو علي مؤخرًا، واهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.