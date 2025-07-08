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أحمد جودة - القاهرة -

فاجأ النجم الفرنسي كيليان مبابي الجميع بخطوة غير متوقعة قبيل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

مبابي يُسقط شكواه ضد باريس سان جيرمان قبل مواجهة نصف النهائي في مونديال الأندية

وبحسب ما نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، قرر مهاجم ريال مدريد التراجع عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، وذلك على خلفية ما وصفه بالإساءات والضغوط النفسية التي تعرض لها خلال صيف 2023، في الفترة التي سبقت رحيله عن النادي الباريسي.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي قام بسحب الشكوى التي كان قد تقدم بها ضد "جهة مجهولة" يوم الإثنين الماضي، والتي تضمنت اتهامات بالإساءة ومحاولات الابتزاز لإجباره على تجديد عقده.

وكان مبابي قد تقدّم بالشكوى رسميًا في 16 مايو، ما أسفر عن فتح تحقيق أولي من قبل النيابة العامة في باريس بتاريخ 24 يونيو، ثم تحويل الملف إلى قضاة مختصين لمتابعة القضية.

ورغم إسقاط الشكوى الجنائية، لا تزال هناك دعوى أخرى قائمة أمام محكمة العمل، يسعى من خلالها اللاعب لاسترداد مستحقاته المالية المتأخرة عن آخر ثلاثة أشهر له في صفوف سان جيرمان، والتي تُقدر بنحو 55 مليون يورو، وتشمل الرواتب والمكافآت.

وأضاف التقرير أن خطوة مبابي تعكس رغبته في خفض التصعيد القانوني والتركيز على التحديات الرياضية، خاصة في ظل تحسّن العلاقة مؤخرًا بينه وبين إدارة النادي الباريسي.

وأكدت ليكيب أن هذه الأجواء الإيجابية تجلت في تصريحات رئيس النادي ناصر الخليفي، الذي قال:

"كنا محظوظين هذا الموسم رغم غياب مبابي، لكنني أتمنى له النجاح من كل قلبي مع ريال مدريد".

ويُتوقع أن يلتقي مبابي والخليفي وجهًا لوجه الأربعاء، إما قبل أو بعد المواجهة المنتظرة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في خطوة قد تُمهّد لتصفية الخلافات بين الطرفين بشكل ودي.