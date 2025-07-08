نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي مع نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد ميت لايف نيوجيرسي ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.



موعد ومعلق مباراة تشيلسي وفلومينينسي



وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وفلومينينسي مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق على المباراة المعلق الشهير خالد الغول.



القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي



يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

