نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث متابعو كرة القدم عن القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، عن القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في المونديال

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، غدا الأربعاء الموافق 8 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات mbc السعودية، ومنصة dazn البريطانية، هي المسئولة عن بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..

تردد قناة MBC على النايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6