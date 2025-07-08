الرياضة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث متابعو كرة القدم عن القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، عن القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في المونديال

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، غدا الأربعاء الموافق 8 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات mbc السعودية، ومنصة dazn البريطانية، هي المسئولة عن بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..

تردد قناة MBC على النايل سات:

التردد: 11470
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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