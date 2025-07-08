نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في المونديال

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، غدا الأربعاء الموافق 8 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ونجح فريق ريال مدريد في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية مقابل هدفين.

بينما تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نصف النهائي من كأس العالم للأندية بعدما فاز على بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات mbc السعودية، ومنصة dazn البريطانية، هي المسئولة عن بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..