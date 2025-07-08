نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي ريال مدريد الإسباني مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي غدًا الأربعاء الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري على ملعب "ميت لايف نيو جيرسي"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمونديال الأندية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

بدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فران جارسيا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا، فينيسيوس جونيور، أردا جولر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC MASR 2HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.