نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم موافقة بيراميدز.. إبراهيم عادل يرفض ملايين الجزيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بنادي بيراميدز، كشف موقف اللاعب إبراهيم عادل، من الرحيل إلى صفوف الجزيرة الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:” مصدر بنادي بيراميدز، قال في تصريحات خاصة، أن اللاعب إبراهيم عادل، تلقى عرضًا ضخمًا من نادي الجزيرة الإماراتي وصل قيمته إلى 5 مليون دولار”.

وأضاف:” نادي بيراميدز رحل بالعرض ووافق على رحيل إبراهيم عادل، خاصة أن النادي يضع مبلغ «4 مليون دولار» كشرط أساسي من أجل رحيل اللاعب”.

وشدد، رغبة إبراهيم عادل هي من تعرقل إتمام الصفقة، حيث أن رغبة إبراهيم الأولى هي الاحتراف إلى أوروبا، وليس الانتقال إلى الخليج.

واختتم، حتى الآن أكبر عرض وصل لنادي بيراميدز من قبل الأندية الأوروبية قيمته 1.5 مليون دولار، وهو رقم مرفوض بالنسبة لإدارة النادي.