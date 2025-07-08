نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من ضم مهاجم أجنبي.. والمفاوضات تعود مع حارس الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك قريب من التعاقد مع مهاجم أجنبي يلعب في أحد الأندية الأوروبية، والصفقة قريبة من الحسم وقد تتم قبل انطلاق المعسكر المغلق في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: صلاح مصدق مدافع الزمالك بنسبة كبيرة سيكمل مسيرته مع الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: الزمالك عاد للتفاوض مجددًا مع محمد علاء حارس مرمى فريق الجونة.