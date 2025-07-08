الرياضة

الزمالك يقترب من ضم مهاجم أجنبي.. والمفاوضات تعود مع حارس الجونة

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الزمالك يقترب من ضم مهاجم أجنبي.. والمفاوضات تعود مع حارس الجونة

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أحمد جودة - القاهرة -  أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك قريب من التعاقد مع مهاجم أجنبي يلعب في أحد الأندية الأوروبية، والصفقة قريبة من الحسم وقد تتم قبل انطلاق المعسكر المغلق في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: صلاح مصدق مدافع الزمالك بنسبة كبيرة سيكمل مسيرته مع الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: الزمالك عاد للتفاوض مجددًا مع محمد علاء حارس مرمى فريق الجونة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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