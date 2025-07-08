نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط صراع ثلاثي.. الأهلي يحدد مهلة لحسم موقف وسام أبوعلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي ليس لديه علاقة برغبة وسام أبوعلي في الانتقال إلى أمريكا أو أي نادٍ آخر، مشيرا إلى أن النادي وضع مهلة زمنية معينة لحسم ملف احتراف اللاعب الفلسطيني، ولو لم تُحسم الأمور سيغلق الملف كاملًا ويكمل اللاعب مسيرته مع القلعة الحمراء بشكل طبيعي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الأهلي حدد فترة زمنية معينة لحسم الملف، ولو رحل اللاعب سيتم الاتجاه سريعًا لصفقة آخرى، ولذلك يريد النادي حسم الموقف كاملًا بشأن وسام أبوعلي، أما احترافه خارجيا وفقا لشروط النادي المالية، أو الإبقاء على اللاعب في الموسم المقبل.

وأضاف: حتى الان، الريان القطري يتفاوض بجدية، ولازال الوصل الاماراتي في الصورة، وكذلك العرض الأمريكي، ولكن حتى الآن لا يوجد رد حاسم على مطالب النادي الأهلي.