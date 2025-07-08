نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مدريد في المباراة التي ستقام غدًا الأربعاء 9 يوليو 2025 على ملعب "ميت لايف نيو جيرسي" في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة البداية لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس بيرالدو، نونو مينديز.

خط الوسط: فيتينيا، جواو نيفيس، فابيان رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، خفيتشا كفاراتسخيليا، ديزيري ديوي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC MASR 2HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.