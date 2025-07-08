نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفكر في إعارة الدبيس وضم بديلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك مقترح داخل النادي الأهلي بانتقال كريم الدبيس لصفوف سيراميكا كليوباترا مع شراء محمد شكري من سيراميكا كليوباترا، وأيضا توفيق محمد لاعب بتروجت.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: مسئولي بتروجت حتى الآن لديهم رغبة في بقاء توفيق محمد، ونفس الأمر بالنسبة لـ حامد حمدان.

وأضاف: الأهلي يفكر بقوة في ملف الظهير الأيسر، ومن الوارد ضم شكري وتوفيق لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم الجديد.