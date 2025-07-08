الرياضة

الأهلي يفكر في إعارة الدبيس وضم بديلين

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الأهلي يفكر في إعارة الدبيس وضم بديلين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك مقترح داخل النادي الأهلي بانتقال كريم الدبيس لصفوف سيراميكا كليوباترا مع شراء محمد شكري من سيراميكا كليوباترا، وأيضا توفيق محمد لاعب بتروجت.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: مسئولي بتروجت حتى الآن لديهم رغبة في بقاء توفيق محمد، ونفس الأمر بالنسبة لـ حامد حمدان.

وأضاف: الأهلي يفكر بقوة في ملف الظهير الأيسر، ومن الوارد ضم شكري وتوفيق لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم الجديد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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