نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع أمام فلومنينسي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء مباراة فريق فلومنينيسي البرازيلي ضد تشيلسي الإنجليزي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية.

ويحتضن ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية مباراة الفريقين، والتي ستنقل عبر قناة أم بي سي، وكذلك منصة «Dazn» الأمريكية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي إنزو ماريسكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جيمس، كولويل، بدياشيلي، كوكوريلا.

خط الوسط: لافيا، كايسيدو، فيرنانديز.

خط الهجوم: نيتو، ديلاب، بالمر.

يذكر أن الفريق الفائز من مباراة فلومنينيسي البرازيلي ضد تشيلسي الإنجليزي سيواجه نظيره الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.