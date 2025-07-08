نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما بين القمة الأوروبية والخلطة الإسبانية.. 5 أشياء غير مسبوقة في نصف نهائي مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي في تمام الساعة العاشرة من مساء الغد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة فريق ريال مدريد الإسباني أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

قمة أوروبية بنكهة إسبانية

تحمل مواجهة الغد صبغة خاصة بين فريق ريال مدريد الإسباني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تعتبر مواجهة أوروبية خالصة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتتسم المباراة من خارج الخطوط بقيادة إسبانية خالصة، حيث يتولى القيادة الفنية لفريق باريس سان جيرمان المدرب الإسباني لويس انريكي.

على الجانب الآخر، يخوض الإسباني تشابي الونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، تحديا جديدا في الولاية الأولى له الملكي، حيث يبحث عن أول ألقابه رفقة العملاق الأوروبي.

5 أشياء تحدث للمرة الأولى في مواجهة الغد

بالنظر إلى مواجهة الغد بين فريق باريس سان جيرمان ونظيره ريال مدريد، نجد أن هناك 5 أمور قد تحدث للمرة الأولى في مباراة الغد، وهي:

للمرة الأولى يتقابل الإسباني لويس انريكي وجها لوجه أمام تشابي الونسو، كمدربين.

للمرة الأولى يواجه كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني فريقه السابق باريس سان جيرمان.

للمرة الأولى يلتقي تشابي الونسو أمام فريق باريس سان جيرمان كمدرب.

للمرة الأولى يصل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في أول مشاركاته بالبطولة.

للمرة الأولى يتقابل الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية.