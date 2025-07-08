الرياضة

صفقة تبادلية تدور في الأفق بين الزمالك وسموحة

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صفقة تبادلية تدور في الأفق بين الزمالك وسموحة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة تبادلية تدور في الأفق بين الزمالك وسموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن مسئولي الزمالك رحبوا بدخول محمد ربيعة مدافع سموحة ضمن صفقة حسام أشرف ولكن على سبيل الإعارة بعدما طلب الأبيض الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: تعطل صفقة انتقال محمد عاطف لطلائع الجيش بسبب المقابل المادي أيضا، كما أن جون إدوارد يرفض رحيل أي لاعب بشكل مجاني أو بمقابل مادي ضعيف.

وأضاف: جون إدوارد يكشف جهوده لضم ظهير أيمن جديد بعد الموافقة على استمرار سيد نيمار مع البنك ، ولكن هناك رغبة في ضم لاعب محلي وليس أجنبي وأحمد عيد لاعب المصري يدخل ضمن الاهتمامات وأيضا أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا.

وأتم: الزمالك يحصل على ما يقرب من 5 ملايين جنيه من قيمة شراء الأهلي ياسين مرعي من فاركو مقابل 30 مليون  نسبة 15%.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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