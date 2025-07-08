نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي اليوم أمام فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم العالمية في كل مكان صوب ستاد ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بين فريق فلومنينيسي البرازيلي أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة أم بي سي مصر 2، وقناة أم بي سي أكشن، كما ستنقل عبر منصة «Dazn» الأمريكية.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الفائز من مباراة فلومنينيسي البرازيلي ضد تشيلسي الإنجليزي، نظيره الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا، وذلك على الأراضي الأمريكية حتى الثالث عشر من شهر يوليو الجاري.