نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم أولى صفقاته الأجنبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك نجح في التوصل لاتفاق مع استريا أمادورا البرتغالي للتعاقد مع لاعبه الانجولي شيكو بانزا، واللاعب وقع 4 سنوات بشكل رسمي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: جون إدوارد المدير الرياضي نجح في حسم الصفقة مع شيكو بانزا، كما تم التوصل لاتفاق مع ناديه البرتغالي، وحسمت الصفقة بشكل سري للغاية.

وأضاف: الزمالك حسم الصفقة بشكل رسمي، ومن المنتظر الاعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الزمالك لا يراهن حاليًا على الكواليتي، في ظل نقص الامكانيات المالية، ولكن سيتم التعاقد مع لاعبين جيدين، وقادرين على التألق في الدوري المصري، وهو رهان المدير الرياضي الحالي وعدد من مسئولي الزمالك.