نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة صفقة انتقال ياسين مرعي إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي حسم ملف المدافع الشاب ياسين مرعي مقابل 30 مليون جنيه لنادي فاركو.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: فاركو سيحصل على دفعة 10 مليون جنيه بشكل رسمي فور توقيع العقود، بينما يحصل على 20 مليون جنيه على عشرة أشهر، بواقع مليوني جنيه كل شهر.

وأضاف: الأهلي لازال يطمح لحسم مزيد من الصفقات، ومنهم محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، وأيضا ينتظر موقف وسام أبوعلي، وحال احترافه في الخارج سيتم التوجه نحو التفاوض بقوة مع مصطفى محمد.