إيفرتون يعلن تمديد عقد إدريسا غاي

إيفرتون يعلن تمديد عقد إدريسا غايأعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، تمديد عقد لاعبه السنغالي إدريسا غاي لموسم إضافي، ليظل مع الفريق حتى يونيو 2026.

وأوضح النادي في بيان عبر حسابه الرسمي، أن غاي البالغ من العمر (35 عاما) وقع عقد جديدا مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد يستمر حتى العام المقبل 2026، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وسبق للاعب السنغالي اللعب لأندية ليل، وباريس سان جيرمان، وأستون فيلا، وسيكمل رحلته مع إيفرتون من أجل المزيد من العطاء، وبحثا عن تحقيق أفضل المراكز مع الفريق في الموسم المقبل.

وأنهى إيفرتون الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2024 - 2025 بالمركز الثالث عشر في جدول الترتيب العام برصيد 48 نقطة.