نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدفنا الصعود وبدأنا الإعداد بكل قوة وإصرار أبرز تصريحات مسوؤلى تليفونات بنى سويف قبل الموسم الجديد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد شحتة عبد الخالق، أحد رعاة تليفونات بني سويف بدورى القسم الثانى ' ب ' أن الفريق الأول لكرة القدم بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد في دوري القسم الثاني بـ "روح جديدة وطموح لا حدود له"، مشددًا على أن الهدف هذا الموسم هو الصعود إلى دوري المحترفين وإعادة النادي إلى مكانته المستحقة.

وقال عبد الخالق، في تصريحاته خلال أول مران للفريق صباح اليوم: "بدأنا مرحلة الإعداد بكل جدية وتركيز، واللاعبون أظهروا التزامًا كبيرًا من أول لحظة،و التليفونات نادٍ كبير، وتاريخه لا يقل عن أي نادٍ في الدوري الممتاز، وحان الوقت ليعود إلى مكانه الطبيعي وسوف يتم توفير كل الإمكانيات لتحقيق ذلك الهدف".

وأضاف: "الجهاز الفني بقيادة وليد جابر المدير الفني يعمل على رفع الجانب البدني والفني للاعبين، ولديه خطة إعداد متكاملة تتضمن مباريات ودية ومعسكر تدريبي قوي، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح أمام كل من يثبت نفسه في الملعب، والاختيار سيكون للأفضل".

بينما أضاف وليد جابر المدير الفني "بدأنا اليوم أولى خطواتنا في فترة الإعداد للموسم الجديد بكل حماس وجدية، ونعلم تمامًا حجم المسؤولية والتحديات التي تنتظرنا في دوري القسم الثاني وهدفنا واضح من البداية: بناء فريق منضبط، قوي بدنيًا وفنيًا، وقادر على المنافسة وتحقيق نتائج تليق باسم تليفونات بني سويف وجماهيره العريقة.



نقدر دعم الإدارة ونشكرهم على توفير كل سبل النجاح، كما نعد جماهيرنا بأننا سنقاتل في كل مباراة، وسنكون على قدر الثقة والطموح، والعمل سيكون هو العنوان في كل يوم من أيام هذا الموسم.



الجدير بالذكر أن تليفونات بني سويف بدأ اليوم فترة الإعداد للموسم الجديد بالقسم الثاني على ملعب طلعت حرب بالقاهرة.