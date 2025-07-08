نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم بيكهام وراموس.. أشهر من ارتدى قميص باريس والريال قبل موقعة الأربعاء في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية مباراة من العيار الثقيل في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، حين يصطدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نظيره ريال مدريد الإسباني.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة عصرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

تذاع المباراة عبر قناة أم بي سي مصر 2، وكذلك قناة أم بي سي أكشن، وعبر منصة «Dazn» الأمريكية.

أبرزهم بيكهام وراموس

وتحمل مباراة الأربعاء المقبل بين الفريقين العديد من الذكريات، والتي تكمن في ارتداء أشهر نجوم العالم لقميص الفريقين، ويأتي على رأسهم كل من:

كيليان مبابي، راموس، أشرف حكيمي، ديفيد بيكهام، نيكولا أنيلكا، ماكيليلي، أنخيل دي ماريا، أريولا، اسينسيو، كيلور نافاس.



ومن المقرر أن يواجه الفريق الفائز من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي أمام نظيره فلومنينيسي البرازيلي.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية تقام للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 32 فريقا على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر حتى الـ 13 من شهر يوليو الجاري.