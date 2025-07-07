نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تليفونات بنى سويف يبدأ الاستعدادات للموسم الكروي 2025/2026 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم اول تدريبات الفريق الكروى الأول بنادى تليفونات بنى سويف وذلك استعدادا للموسم الكروى الجديد 2025/2026.

ويشارك تليفونات بنى سويف بمحموعة شمال الصعيد بدورى القسم الثانى ' ب '.

وجاءت التدريبات بقيادة وليد جابر المدير الفني الجديد للفريق والجهاز الفني والطبي والإداري المعاون وبحضور شحته عبد الخالق رئيس مجلس إدارة شركة شحتة جروب الشركة الراعية للفريق وسط حالة من التفائل والإصرار من اللاعبين للعودة بالفريق لمكانة الطبيعي بين الكبار.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد سعد عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة أن مجلس الإدارة سعي هذا الموسم لتوفير كل وسائل الصعود بداية من الاستقرار على جهاز فنى قوى بجانب مستثمرين لهم سمعة طيبة فى مجال الاستثمار الكروي وأن الجميع يعمل بجهد وعرق والتزام من أجل صعود التليفونات للترقى ومنها للمحترفين والعودة قريبا للمتاز وهو المكان الطبيعي للتليفونات.

وطالب تمساح جماهير بنى سويف العريضة بالوقوف بجانب فريق التليفونات كما تعودنا منهم على الدعم والمساندة.