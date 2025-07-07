نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف نبيل من مانشستر يونايتد تجاه لاعبيه بعد وفاة جوتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قررت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي منح القائد برونو فرنانديز وزميله ديوغو دالوت إجازة إضافية لمدة أسبوع وذلك للتعافي من الآثار النفسية التي يعانيان منها عقب وفاة زميلهما ديوغو جوتا لاعب ليفربول يوم الخميس الماضي في حادث سير مؤلم.

وتوفي جوتا لاعب منتخب البرتغال وشقيفه أندري سيلفا يم الخميس في حادث سير بإسبانيا أثناء محاولته السفر إلى ليفربول استعدادًا لعودة التدريبات.

ووفقًا لصحيفة "الصن" فإن إدارة مانشستر يونايتد قررت منح برونو فرنانديز ودالوت إجازة إضافية إذ سيعودان إلى التدريبات يوم 14 يوليو الجاري، بينما بدأ اللاعبون استعداداتهم للموسم الجديد يوم الاثنين السابع من ذات الشهر.

وتواجد اللاعبان في البرتغال يوم السبت لحضور جنازة اللاعب الراحل، إذ زاملاه لأكثر من عشرة أعوام في المنتخب البرتغالي، وفازوا سويًا بدوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي.

وقال مصدر في النادي للصحيفة: النادي قرر منحهما إجازة لمدة أسبوع إضافي بسبب الآثار النفسية التي يعانيان منها عقب فقدان زميلهما، كما أكد جاهزيته لتقديم المشورة والدعم للثنائي حتى يخرجا من حالة الحزن.