برشلونة يُجدد عقد تشيزني حتى 2027
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، تجديد عقد حارسه البولندي فويتشيك تشيزني حتى صيف 2027.
وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن تشيزني، الذي انضم إلى الفريق في أكتوبر الماضي بعد فترة اعتزال قصيرة، سيستمر في حراسة مرمى الفريق الأول لموسمين إضافيين.
وحصل الحارس البولندي على الفرصة مع برشلونة إثر إصابة الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيجن، ليثبت كفاءته ويصبح عنصرا مهما في تشكيلة الفريق التي خاضت العديد من المواجهات على المستويين المحلي والقاري، حيث لعب 30 مباراة مع برشلونة في موسم 2024 - 2025، وحافظ على نظافة شباكه في 14 مباراة، ولم يخسر أي مباراة في الدوري الإسباني.
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