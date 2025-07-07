نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. هل يحق للزمالك الحصول على نسبة إعادة بيع من صفقة ياسين مرعي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للإعلان عن أحد صفقاته الجديدة، وذلك بالتعاقد مع مدافع فريق فاركو اللاعب ياسين مرعي صاحب الـ 23 عاما.

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصادره الخاصة التابعة لفريق فاركو أن فريق الزمالك يحق له بالفعل الحصول على نسبة إعادة بيع من صفقة انتقال اللاعب ياسين مرعي إلى فريق الأهلي، وذلك بعد الأنباء التي تداولت حول حصول الزمالك على 15% من قيمة بيع اللاعب إلى الأهلي.

وكان اللاعب ياسين مرعي أحد ناشئين الزمالك قبل الانتقال إلى صفوف فريق فاركو السكندري في 2022-2023.

وخاض مرعي 22 مباراة مع فريق فاركو في الموسم الماضي 2024-2025، نجح في تسجيل هدفين رفقة الفريق السكندري.

يذكر أن فريق الأهلي سيخوض معسكر تدريبي في مدينة طبرقة بدولة تونس من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026.