نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يانيك فيريرا يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك ويعلن خطة الإعداد للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في حضور أعضاء الجهاز المعاون له.

وتحدث المدير الفني عن برنامج خطة الإعداد للموسم الجديد، وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد، وحرص على منحهم بعض التعليمات استعدادًا للمرحلة المقبلة.



ويحرص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على تجهيز جميع اللاعبين من الناحية البدنية في بداية فترة الإعداد، قبل بدء مرحلة التدريبات الفنية والخططية.